Sardegna cadavere avvolto dalle fiamme

Nella zona del Parco Rosmarino a Carbonia, Sardegna, è stato rinvenuto il corpo di un uomo, vittima di un incendio che ha interessato l'area. Le fiamme avevano bruciato gli arti inferiori della persona, trovata in posizione supina. L'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco è ancora in corso per accertare le cause e le circostanze di quanto accaduto.

9.45 Trovato il corpo di un uomo vicino al Parco Rosmarino a Carbonia,in Sardegna, dov'era scoppiato un incendio e le fiamme avevano avvolto gli arti inferiori della persona che giaceva a terra in posizione supina. La vittima è stata identificata in un 53enne del luogo, disoccupato e già noto alle forze di Polizia. S'indaga per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti: area delimitata per consentire l'esecuzione dei rilievi tecnici necessari a repertare ogni traccia utile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Sardegna, morto avvolto dalle fiamme Leggi anche: Stufa elettrica difettosa, appartamento avvolto dalle fiamme Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Carbonia, cadavere avvolto dal fuoco nel parco Rosmarino; Choc a Carbonia, cadavere di un 53enne avvolto dal fuoco nel parco di Rosmarino; Carbonia trovato cadavere 53enne in un parco | indagini in corso. Tragedia a Carbonia: ritrovato il cadavere di un uomo tra le fiamme al parco Rosmarino - Quello che sembrava un comune intervento per un incendio boschivo si è trasformato, nel cuore della notte, in una scena da incubo. vistanet.it

Carbonia, cadavere avvolto dal fuoco nel parco di Rosmarino - Giallo nel parco di Rosmarino di Carbonia: nella notte è stato trovato il corpo senza vita di un cinquantatreenne, disoccupato, residente nella cittadina mineraria, che al momento del rinvenimento era ... msn.com

Sardegna Cronaca - Il cadavere è stato scoperto dal fratello, che ha allertato i carabinieri - facebook.com facebook

Cadavere di un 35enne trovato in uno stabile occupato a Cagliari. Salma scoperta dal fratello, indagini dei carabinieri. Disposta l'autopsia #ANSA x.com

