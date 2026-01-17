Sardegna cadavere avvolto dalle fiamme

Nella zona del Parco Rosmarino a Carbonia, Sardegna, è stato rinvenuto il corpo di un uomo, vittima di un incendio che ha interessato l'area. Le fiamme avevano bruciato gli arti inferiori della persona, trovata in posizione supina. L'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco è ancora in corso per accertare le cause e le circostanze di quanto accaduto.

9.45 Trovato il corpo di un uomo vicino al Parco Rosmarino a Carbonia,in Sardegna, dov'era scoppiato un incendio e le fiamme avevano avvolto gli arti inferiori della persona che giaceva a terra in posizione supina. La vittima è stata identificata in un 53enne del luogo, disoccupato e già noto alle forze di Polizia. S'indaga per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti: area delimitata per consentire l'esecuzione dei rilievi tecnici necessari a repertare ogni traccia utile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

