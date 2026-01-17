Nella mattinata di mercoledì a Bondeno, durante un normale controllo stradale, i Carabinieri hanno trovato un uomo in possesso di dosi di cocaina. L'intervento, avviato intorno alle 10, ha portato all'arresto del soggetto, che ora rischia conseguenze penali. L'episodio evidenzia l'importanza della vigilanza delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di mercoledì a Bondeno, un controllo stradale di routine da parte di una pattuglia della locale stazione Carabinieri si è trasformato in un arresto: intorno alle 10.30, infatti, i militari, insospettiti da una manovra azzardata di un’autovettura che li precedeva, hanno deciso di fermare il conducente del veicolo, un 23enne del posto, il quale si è dimostrato da subito insofferente. Nel corso della successiva perquisizione personale e veicolare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto oltre 400 euro in banconote di vario taglio e tre involucri di “cocaina” occultati nel vano porta oggetti dell’auto stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato in auto con dosi di cocaina: preso dai militari

Leggi anche: Artena, preso con 23 dosi di cocaina nel pacchetto delle sigarette

Leggi anche: Trovato con dosi di cocaina e crack: scatta l'arresto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cocaina e hashish nell'auto, in casa una pistola e sostanze da taglio; Trovato in auto con dosi di cocaina: preso dai militari; Droga in auto: due arresti per spaccio a Salò e Breno; Dosi di cocaina nascoste sotto l'auto e in un campo: pusher arrestato.

In auto con 145 dosi di cocaina: arrestato. Un altro automobilista cerca di speronare gli agenti - Circolava sulla sua automobile con 145 dosi di cocaina: ieri sera in via del Purgatorio a Prato, la Polizia Locale ha fermato un veicolo condotto da un cittadino di nazionalità marocchina di 23 anni. 055firenze.it