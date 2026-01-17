Trovato in auto con dosi di cocaina | preso dai militari
Nella mattinata di mercoledì a Bondeno, durante un normale controllo stradale, i Carabinieri hanno trovato un uomo in possesso di dosi di cocaina. L'intervento, avviato intorno alle 10, ha portato all'arresto del soggetto, che ora rischia conseguenze penali. L'episodio evidenzia l'importanza della vigilanza delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.
Nella mattinata di mercoledì a Bondeno, un controllo stradale di routine da parte di una pattuglia della locale stazione Carabinieri si è trasformato in un arresto: intorno alle 10.30, infatti, i militari, insospettiti da una manovra azzardata di un’autovettura che li precedeva, hanno deciso di fermare il conducente del veicolo, un 23enne del posto, il quale si è dimostrato da subito insofferente. Nel corso della successiva perquisizione personale e veicolare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto oltre 400 euro in banconote di vario taglio e tre involucri di “cocaina” occultati nel vano porta oggetti dell’auto stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
