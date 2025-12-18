Artena preso con 23 dosi di cocaina nel pacchetto delle sigarette
Durante la settimana prenatalizia, i Carabinieri di Colleferro hanno intensificato i controlli nel territorio, assicurando maggiore sicurezza ai cittadini. Recentemente, un arresto ha coinvolto un individuo di Artena, trovato in possesso di 23 dosi di cocaina nascoste nel pacchetto di sigarette, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio e nel mantenimento della tranquillità durante le festività.
La settimana prenatalizia sta vedendo costantemente impegnati i Carabinieri della Compagnia di Colleferro nei servizi di controllo del territorio, per garantire maggiore serenità nel periodo festivo ai residenti dell’intera area di competenza.L'arresto in pieno centro ad Artena In particolare. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
