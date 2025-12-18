Artena preso con 23 dosi di cocaina nel pacchetto delle sigarette

Durante la settimana prenatalizia, i Carabinieri di Colleferro hanno intensificato i controlli nel territorio, assicurando maggiore sicurezza ai cittadini. Recentemente, un arresto ha coinvolto un individuo di Artena, trovato in possesso di 23 dosi di cocaina nascoste nel pacchetto di sigarette, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio e nel mantenimento della tranquillità durante le festività.

