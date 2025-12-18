Artena preso con 23 dosi di cocaina nel pacchetto delle sigarette

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la settimana prenatalizia, i Carabinieri di Colleferro hanno intensificato i controlli nel territorio, assicurando maggiore sicurezza ai cittadini. Recentemente, un arresto ha coinvolto un individuo di Artena, trovato in possesso di 23 dosi di cocaina nascoste nel pacchetto di sigarette, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio e nel mantenimento della tranquillità durante le festività.

artena preso con 23 dosi di cocaina nel pacchetto delle sigarette

© Frosinonetoday.it - Artena, preso con 23 dosi di cocaina nel pacchetto delle sigarette

La settimana prenatalizia sta vedendo costantemente impegnati i Carabinieri della Compagnia di Colleferro nei servizi di controllo del territorio, per garantire maggiore serenità nel periodo festivo ai residenti dell’intera area di competenza.L'arresto in pieno centro ad Artena In particolare. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: In giro in auto per la città con le dosi di hashish nascoste nel pacchetto di sigarette: nei guai due stranieri

Leggi anche: La droga nel pacchetto di sigarette. A casa altra cocaina: arrestato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.