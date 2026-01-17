Troppi avventori e problemi con le norme di sicurezza stop per una settimana alla discoteca Tabata di Sestriere

Il questore di Torino ha disposto la sospensione temporanea di sette giorni per la discoteca Tabata di Sestriere, a causa di problemi legati alla sicurezza e al sovraffollamento. La decisione, presa ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mira a garantire il rispetto delle normative e la tutela dei clienti. La chiusura temporanea è prevista per consentire interventi e verifiche approfondite.

Il questore di Torino Massimo Gambino ha sospeso per sette giorni, ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la licenza della discoteca Tabata di via Europa a Sestriere. Il provvedimento è stato disposto a partire da ieri, venerdì 16 gennaio 2026, e si concluderà quindi il prossimo giovedì 22. Intanto sui social del Tabata è apparso un messaggio che annuncia la chiusura del locale per il periodo indicato “per una breve pausa programmata”. “Il provvedimento - spiegano in una nota della questura - è stato adottato in seguito ai controlli effettuati nelle ultime settimane da personale dell’Arma dei carabinieri (hanno operato in particolare quelli della stazione cittadina, ndr). 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Ddl sicurezza, dalle norme “anti-maranza” con stop a possesso e vendita a strumenti con lama flessibile al daspo per “manifestanti violenti”

Leggi anche: Palma Campania, stop al sovraffollamento: cittadini bengalesi si adeguano spontaneamente alle norme di sicurezza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Condivido questa riflessione al 100 per cento troppi avventori che fanno adozioni alla cazzum rovinando la VITA alle Famiglie e ai cani ....leggete - facebook.com facebook