Palma Campania stop al sovraffollamento | cittadini bengalesi si adeguano spontaneamente alle norme di sicurezza

A Palma Campania si assiste a un'importante inversione di tendenza nel contrasto al sovraffollamento abitativo, grazie alla collaborazione spontanea dei cittadini bengalesi. Dopo mesi di controlli e interventi, le norme di sicurezza vengono rispettate, contribuendo a migliorare la vivibilità e la sicurezza del quartiere. Un passo avanti verso un ambiente più sicuro e regolamentato.

© Anteprima24.it - Palma Campania, stop al sovraffollamento: cittadini bengalesi si adeguano spontaneamente alle norme di sicurezza Tempo di lettura: 2 minuti Dopo mesi di controlli e sequestri da parte della Polizia Municipale di Palma Campania, avviati per contrastare il sovraffollamento abitativo e i rischi connessi all'uso di bombole di gas non omologate, si registra un cambiamento significativo sul territorio. Numerosi cittadini bengalesi stanno infatti intervenendo spontaneamente sulle proprie abitazioni, rimuovendo letti e arredi in eccesso che venivano utilizzati per far dormire, in alloggi di piccole dimensioni e spesso monolocali, anche decine di persone ammassate tra loro. Una situazione che rappresentava un serio pericolo sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza.