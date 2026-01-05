La Dakar 2026 prosegue con la seconda tappa, vinta da Seth Quintero, mentre Nasser Al-Attiyah si mantiene in testa alla classifica generale. Dopo il prologo e la prima frazione, la gara si è spostata sulla difficile tratta Yanbu-Alula, lunga 504 km, di cui 400 di prove speciali. La competizione si conferma impegnativa e ricca di sfide, con i vari piloti impegnati a conquistare posizioni e punti importanti.

La Dakar 2026 è entrata ufficialmente nel vivo. Dopo il prologo di sabato e la prima frazione disputata ieri, oggi la carovana è stata impegnata nella durissima Yanbu-Alula che prevedeva 504 chilometri complessivi con 400 di prove speciali. Il successo nello stage odierno è andato allo statunitense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) con il tempo complessivo di 3 ore, 57 minuti e 16 secondi. Al secondo posto il sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) a 1:42, mentre è terzo il saudita Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing) a 1:56. Quarta posizione per l’australiano Toby Price (Toyota Gazoo Racing) a 4:36 dalla vetta, quinta per il portoghese Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing) a 4:56. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2026, Seth Quintero vince il secondo stage ma è Al-Attiyah in vetta alla generale

