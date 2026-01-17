Treviglio Locanda del Samaritano | lavori al via il 2 febbraio dopo 7 mesi nella morsa della burocrazia
A Treviglio, i lavori di ristrutturazione alla Locanda del Samaritano di via Del Maglio dovrebbero iniziare il 2 febbraio, dopo sette mesi di attese burocratiche. La struttura, gestita dall’associazione Il Germoglio, è chiusa da giugno a causa di interventi per contrastare l’umidità interna, finanziati attraverso un bando PNRR dedicato alle aree marginali. La riapertura segna un passo importante per il recupero e il rilancio della struttura.
Treviglio. Partiranno con tutta probabilità il 2 febbraio i lavori alla Locanda del Samaritano di via Del Maglio: la struttura, gestita dall’associazione Il Germoglio, è chiusa dallo scorso giugno a causa di lungaggini burocratiche legate a degli interventi necessari per contrastare l’umidità interna: opere finanziate tramite un bando Pnrr dedicato alla marginalità. L’avvio del cantiere permetterà di riattivare i sei posti letto disponibili. Per circa 90 giorni, però, la struttura resterà inutilizzabile, costringendo l’associazione a ricorrere a soluzioni temporanee per garantire l’accoglienza delle persone senza dimora durante l’emergenza freddo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
