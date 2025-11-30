Treviglio emergenza freddo | la burocrazia blocca sei posti letto alla Locanda del Samaritano
Treviglio. Le porte chiuse, le imposte abbassate e gli stendi panni vuoti. Un’immagine che stona decisamente con il viavai di persone che, soprattutto nel periodo invernale, soggiornano alla Locanda del Samaritano di via Del Maglio: la struttura, gestita dall’associazione Il Germoglio, dal 2006 offre un posto letto a persone in difficoltà. La casetta, incastonata nel verde del parco che la circonda, è oggi ostaggio della burocrazia per via di alcuni lavori interni che si sono resi necessari per contrastare la formazione di umidità provocata dalla vicinanza alla roggia che corre lì vicino. Opere finanziate tramite un bando Pnrr dedicato alla marginalità che, per via di alcune lungaggini burocratiche, stentano a partire. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
