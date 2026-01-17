La mostra “Mattia Moreni” ha registrato oltre 13.000 visitatori, ricevendo riconoscimenti sia da esperti che da appassionati di tutte le età. Ora si avvia alla fase di interventi di supporto al restauro, per preservare e valorizzare ulteriormente il patrimonio artistico dell’artista.

Si è chiusa con oltre tredicimila visitatori e un grande apprezzamento di un pubblico di esperti e appassionati di ogni età la mostra “ Mattia Moreni. Dalla formazione a L’ultimo sussulto prima della grande mutazione – Dagli esordi ai cartelli”, allestita nelle sale dell’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo fino all’11 gennaio e curata da Davide Caroli e Claudio Spadoni. Fulcro della stagione espositiva 2025 del Museo Civico delle Cappuccine, la mostra dedicata ai primi vent’anni della vita artistica di Mattia Moreni era inserita in un più ampio progetto curato dall’associazione Mattia per la valorizzazione di questo artista visionario che ha segnato la storia dell’ arte italiana del Novecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tredicimila visitatori per Moreni. Ora interventi di supporto al restauro

