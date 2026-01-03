Dodicimila visitatori in tre mesi alla mostra di Moreni | Tra gli appassionati anche tanti giovani

In soli tre mesi, la mostra “Mattia Moreni” all’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo ha registrato oltre 12.000 visitatori. Tra gli appassionati, sono presenti anche molti giovani, segno dell’interesse crescente verso l’opera dell’artista. L’esposizione offre un’occasione per conoscere e approfondire la figura di Moreni, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Sono già 12mila i visitatori che si sono succeduti negli ultimi tre mesi nelle sale dell'ex convento di San Francesco, a Bagnacavallo, per la mostra "Mattia Moreni. Dalla formazione a L'ultimo sussulto prima della grande mutazione – Dagli esordi ai cartelli", curata da Davide Caroli e Claudio.

