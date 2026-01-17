Trasloco delle bancarelle al Duomo di Pisa
Dopo lo stop del Tar, sono ripresi i lavori per il trasloco delle bancarelle al Duomo di Pisa. Il sindaco Conti ha annunciato che si apre una nuova fase, con l’obiettivo di migliorare l’accesso a Piazza dei Miracoli. La riqualificazione mira a rendere più agevole e ordinata la presenza delle bancarelle, nel rispetto del patrimonio storico e delle esigenze della città.
Sbloccati i lavori dopo lo stop del Tar. Il sindaco Conti: "Si apre finalmente una fase nuova per l'accesso più bello a Piazza dei Miracoli". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Pisa, il ‘balletto’ delle bancarelle. C’è il verdetto del Tar: ha ragione il Comune, via al trasloco
Leggi anche: La guerra delle bancarelle. Il Comune punta al trasloco. Ambulanti: "Noi penalizzati. Perderemo tutti i clienti"
