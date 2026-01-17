Trasloco delle bancarelle al Duomo di Pisa

Dopo lo stop del Tar, sono ripresi i lavori per il trasloco delle bancarelle al Duomo di Pisa. Il sindaco Conti ha annunciato che si apre una nuova fase, con l’obiettivo di migliorare l’accesso a Piazza dei Miracoli. La riqualificazione mira a rendere più agevole e ordinata la presenza delle bancarelle, nel rispetto del patrimonio storico e delle esigenze della città.

Pisa, via le vecchie bancarelle dal Duomo: partite le operazioni di rimozione - Pisa, 7 aprile 2025 – Sono iniziate questa mattina le operazioni di rimozione delle vecchie bancarelle del mercato turistico di piazza del Duomo. lanazione.it

Pisa: scontro Comune/bancarellai sul restyling Mercato Duomo - Tar di Firenze ha accolto l'istanza cautelare presentata da 16 titolari di altrettante bancarelle del mercato turistico intorno a piazza dei Miracoli a Pisa per ... controradio.it

Ciao a tutte/i! Qualcuno può elencarmi,se possibile,i pro e soprattutto i contro per vivere in Turchia Vorrei un quadro per un eventuale trasloco per una persona che conosco. Soprattutto in ambito amministrativo si trova lavoro sapendo l'italiano e inglese base - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.