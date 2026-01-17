Il Comune di Pisa ottiene ragione nel contenzioso sulle bancarelle, con il Tar che conferma la legittimità del trasloco. La decisione impone un intervento rapido per rispettare le scadenze e garantire l’accesso ai finanziamenti del PNRR. La questione riguarda l’organizzazione del mercato e la riqualificazione urbana, elementi fondamentali per lo sviluppo sostenibile della città.

Pisa, 17 gennaio 2026 – Ha ragione il Comune. E bisogna fare in fretta per non perdere i finanziamenti del Pnrr. Un secondo pronunciamento del Tar della Toscana, recapitato ieri a Palazzo Gambacorti, sblocca il pericoloso impasse che si era creato, mettendo potenzialmente a rischio i fondi del Pnrr, e dà il via libera al trasloco delle bancarelle da piazza Manin senza ulteriori esitazioni. Il tribunale amministrativo, con decreto del presidente, Alessandro Cacciari, revoca il primo stop deciso il 14 gennaio in seguito a un’istanza cautelare presentata da un gruppo di ambulanti. Immediate erano state le controdeduzioni proposte dal Comune e accolte dal Tar che fissa in “un giorno, il termine perentorio” per liberare l’area, consentendo così il completamento del restyling del percorso turistico finanziato con fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, il ‘balletto’ delle bancarelle. C’è il verdetto del Tar: ha ragione il Comune, via al trasloco

