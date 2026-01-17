Tragico epilogo | Renata Zanola è stata ritrovata morta in una roggia

È stata trovata senza vita in una roggia la donna di 79 anni scomparsa a San Polo tra il 14 e il 15 gennaio. La vicenda si è conclusa con un tragico epilogo, lasciando la comunità in lutto. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda della donna di 79 anni scomparsa dalla notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio a San Polo, quartiere di residenza dell’anziana. Renata Zanola, affetta da Alzheimer, si era allontanata da casa in pigiama e ciabatte, senza fare ritorno. Le ricerche, scattate nel pomeriggio di giovedì, avevano visto impegnati vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri, supportati da droni e unità cinofile. Le operazioni si erano concentrate nella zona di San Polo e San Polino, estendendosi anche al Parco Ducos, ai campi sportivi e ai numerosi fossi, canali e corsi d’acqua presenti nel quartiere, temendo che la donna potesse essere caduta accidentalmente in uno di essi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

