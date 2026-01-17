Renata Zanola è stata trovata morta in un canale | la donna era scomparsa due giorni fa
È stato ritrovato il corpo di Renata Zanola, scomparsa giovedì scorso a Brescia. La donna di 79 anni è stata trovata senza vita in un canale, due giorni dopo la sua scomparsa. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragica vicenda.
È stato ritrovato il cadavere di Renata Zanola, la donna di 79 anni era scomparsa giovedì scorso da Brescia. Il corpo era in un canale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Renata Zanola, 79enne affetta da Alzheimer, si era allontanata giovedì scorso dalla sua abitazione nel quartiere San Polo - facebook.com facebook
