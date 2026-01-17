Renata Zanola è stata trovata morta in un canale | la donna era scomparsa due giorni fa

È stato ritrovato il corpo di Renata Zanola, scomparsa giovedì scorso a Brescia. La donna di 79 anni è stata trovata senza vita in un canale, due giorni dopo la sua scomparsa. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragica vicenda.

Renata Zanola è stata trovata morta in un canale: la donna era scomparsa due giorni fa - È stato ritrovato il cadavere di Renata Zanola, la donna di 79 anni era scomparsa giovedì scorso da Brescia. fanpage.it

Renata Zanola, 79enne affetta da Alzheimer, si era allontanata giovedì scorso dalla sua abitazione nel quartiere San Polo - facebook.com facebook

Anziana scomparsa, continuano le ricerche di Renata Zanola x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.