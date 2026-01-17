Traffico Roma del 17-01-2026 ore 11 | 30

Nel centro di Roma, questa mattina si sono verificati cambiamenti nella viabilità a causa di una manifestazione che ha coinvolto viale Aventino, viale della Piramide Cestia e Piazzale Ostiense. Sono stati adottati divieti di sosta e di transito, e alcune strade sono state temporaneamente chiuse per lavori di manutenzione. La circolazione si sta svolgendo con percorsi alternativi, garantendo la regolarità nei tratti non interessati.

in centro questa mattina con partenza da all'altezza della Circo Massimo e arrivo in Piazzale Ostiense il corteo sfilerà su viale Aventino viale della Piramide Cestia Piazza di Porta San Paolo già in vigore i divieti di sosta nell'area che sarà attraversata dalla manifestazione in via Casilina circolazione di nuovo regolare tra via di Grotte celoni a via Siculiana e la tratto di strada era chiuso dalle 4 di questa mattina per uno scontro stradale in via Ardeatina è stato riaperto al traffico il tratto tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia che era chiuso Per lo svuotamento di una Spalletta a lungo la strada ora la circolazione si svolge a senso unico alternato all'altezza di via della Fotografia per dire i lavori infine in viale del pattinaggio all'Euro divieti di sosta e di transito fino al 31 gennaio per lavori di manutenzione i divieti sono in vigore dalle 9 alle 16 e dalle 22 alle 6

