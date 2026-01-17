Traffico Roma del 17-01-2026 ore 11 | 30

Nel centro di Roma, questa mattina si sono verificati cambiamenti nella viabilità a causa di una manifestazione che ha coinvolto viale Aventino, viale della Piramide Cestia e Piazzale Ostiense. Sono stati adottati divieti di sosta e di transito, e alcune strade sono state temporaneamente chiuse per lavori di manutenzione. La circolazione si sta svolgendo con percorsi alternativi, garantendo la regolarità nei tratti non interessati.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro questa mattina con partenza da all'altezza della Circo Massimo e arrivo in Piazzale Ostiense il corteo sfilerà su viale Aventino viale della Piramide Cestia Piazza di Porta San Paolo già in vigore i divieti di sosta nell'area che sarà attraversata dalla manifestazione in via Casilina circolazione di nuovo regolare tra via di Grotte celoni a via Siculiana e la tratto di strada era chiuso dalle 4 di questa mattina per uno scontro stradale in via Ardeatina è stato riaperto al traffico il tratto tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia che era chiuso Per lo svuotamento di una Spalletta a lungo la strada ora la circolazione si svolge a senso unico alternato all'altezza di via della Fotografia per dire i lavori infine in viale del pattinaggio all'Euro divieti di sosta e di transito fino al 31 gennaio per lavori di manutenzione i divieti sono in vigore dalle 9 alle 16 e dalle 22 alle 6 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

