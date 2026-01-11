Traffico Lazio del 11-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio del 11 gennaio 2026 alle 17:30 presenta rallentamenti e code, principalmente sulla statale 148 Pontina tra Mostacciano e via di Decima verso Latina, e sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma. Si segnalano inoltre lavori tra Orte e Soriano nel Cimino, con carreggiate ridotte, e la chiusura della superstrada Sora-Cassino per lavori nelle gallerie. Si consiglia di prestare attenzione e pianificare eventuali percorsi alternativi

Luceverde Lazio Trovati un incidente rallenta il traffico sulla statale 148 Pontina tra Mostacciano e via di Decima verso Latina e rallentamenti per curiosi anche verso la capitale su 24 Roma Teramo Ci sono code per traffico rallentato lo svincolo di Vicovaro Mandela In entrambe le direzioni a Roma ci sono cose sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est è in quest'ultima direzione per traffico si mantiene scorrevole su Rete viaria laziale sul raccordo Viterbo Terni attenzione ai lavori tra Orte e l'uscita di Soriano nel Cimino dove si transita su carreggiate ridotte prorogate poi fino al 15 marzo si lavora in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza delle gallerie a capodichina Atina superiore e Belmonte Castello devi essere possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo tutte le attenzioni del caso della signora grazie tutto Buon viaggio un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

Traffico Roma del 11-01-2026 ore 16:30 - Luceverde Roma ben Trovati nel quartiere di Primavalle la polizia locale Cesena la chiusura al traffico di Largo Millesimo 3B a Taggia e via di ... romadailynews.it

#SS7 #Appia sottopasso chiuso per allagamento altezza #AeroportoDiCiampino #Roma Traffico deviato sulla laterale Waze Lazio #viabiliLAZ - facebook.com facebook

