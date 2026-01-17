Tracce di sangue in casa su abiti e auto del marito Atteso esito Dna La nota dei pm sulla scomparsa di Federica Torzullo

La Procura di Civitavecchia indaga sulla scomparsa di Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Sono state trovate tracce di sangue in casa e sui mezzi del marito, e si attende l’esito delle analisi del DNA. La vicenda è ancora in fase investigativa, con il sospetto di un possibile collegamento tra le tracce trovate e la scomparsa della donna.

Tracce di sangue in casa e sui mezzi del marito. La Procura di Civitavecchia, che procede per omicidio nella vicenda della scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, sparita dalla sera dell’8 gennaio dalla sua abitazione di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, in una nota fa sapere che sono attesi gli esiti del Dna. Nel registro degli indagati è stato iscritto, subito la sparizione nel nulla, il marito da cui la donna si stava separando. Gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria hanno portato a una “copiosa repertazione di tracce ematiche” rinvenute in più luoghi riconducibili al marito della donna, Claudio Agostino Carlomagno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Tracce di sangue in casa, su abiti e auto del marito. Atteso esito Dna”. La nota dei pm sulla scomparsa di Federica Torzullo Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito e nella sua auto. «Gravi indizi contro di lui» Leggi anche: La scomparsa di Federica Torzullo, rinvenute tracce di sangue nella casa del marito La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Garlasco, l'aggressione iniziata in cucina: la simulazione video dei Poggi nel processo del 2009 VIDEO; Federica Torzullo, sparita ad Anguillara: trovate tracce di sangue nella casa del marito; Federica Torzullo, trovate con il luminol tracce di sangue in casa; Termini, dal lavoro in nero ai vestiti contraffatti. Sequestrati sei milioni di articoli. “Tracce di sangue in casa, su abiti e auto del marito. Atteso esito Dna”. La nota dei pm sulla scomparsa di Federica Torzullo - Tracce di sangue repertate in casa, sugli abiti e sull'auto del marito, indagato per omicidio ... ilfattoquotidiano.it

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. «Gravi indizi contro di lui» - Nuove tracce di sangue sono state rilevate dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa della donna, avvenuta lo scorso ... leggo.it

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, nuove tracce di sangue sugli abiti del marito e nella sua auto - Nuove tracce di sangue sono state rilevate dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa di Federica Torzullo, avvenuta lo scorso 8 gennaio, per la quale risulta indagato il marito. ilmessaggero.it

Nella discarica oggetti che portano a Federica. Tracce di sangue su un'auto e un furgone usati dal marito x.com

Anguillara Sabazia, proseguono senza sosta le ricerche di Federica Torzullo Ottavo giorno dalla sua scomparsa. Le indagini continuano senza sosta dopo che la scientifica del nucleo investigativo dei carabinieri ieri ha rilevato diverse tracce di sangue al’inter - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.