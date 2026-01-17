federica torzullo scomparsa ad anguillara tracce di sangue sugli abiti del marito e nella sua auto gravi indizi contro di lui

Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 aprile. Le indagini hanno rinvenuto tracce di sangue sugli abiti del marito e all’interno della sua auto, elementi che costituiscono gravi indizi a suo carico. La scomparsa della donna resta al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, che proseguono le verifiche per chiarire le circostanze del suo allontanamento.

Che fine ha fatto Federica Torzullo, scomparsa ad Angiullara Sabazia. Nuove tracce di sangue sono state rilevate dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa della donna, avvenuta lo scorso 8 gennaio, per la quale risulta indagato il marito Claudio Carlomagno. Sarebbero state trovate tracce ematiche sugli abiti da lavoro del marito e nella sua auto. Altre tracce di sangue sono state rilevate in una cava nei dintorni, nonché su un mezzo meccanico presente nell'azienda familiare. La nota della procura di Civitavecchia ricostruisce l'accaduto: «Venerdì 9 gennaio nel primo pomeriggio il marito di Federica Torzullo, allertato dai colleghi di lavoro di sua moglie che non l’avevano vista presso l’ufficio smistamento delle Poste di Fiumicino Aeroporto, ne denuncia la sua scomparsa riferendo di averla vista l’ultima volta in casa intorno alle 23,00 del giovedì precedente. 🔗 Leggi su Leggo.it

