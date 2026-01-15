La scomparsa di Federica Torzullo rinvenute tracce di sangue nella casa del marito

La scomparsa di Federica Torzullo resta irrisolta, con tracce di sangue trovate nella casa del marito grazie all’uso del luminol. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini, cercando di rintracciare il corpo della donna. Al momento, non sono stati trovati ulteriori indizi o prove che possano chiarire la vicenda. La vicenda continua a essere sotto attenzione delle autorità competenti.

