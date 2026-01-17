Torino-Roma l’enigma Baroni | perché le squadre di Gasperini lo soffrono

Il match tra Torino e Roma di domenica 18 gennaio rappresenta il terzo confronto stagionale tra le due squadre, entrambi guidate da allenatori con approcci differenti. In particolare, l’attenzione si concentra su Marco Baroni e sulle sfide che le sue squadre hanno incontrato contro i giallorossi, analizzando le ragioni di eventuali difficoltà e il modo in cui queste influenzano l’andamento della partita.

Torino-Roma di domani, domenica 18 gennaio (ore 18:00), è già il terzo incrocio stagionale tra i giallorossi e il Torino di Marco Baroni al “Grande Torino”. I primi due hanno lasciato scorie evidenti: lo 0-1 dell’andata all’Olimpico e il 2-3 in Coppa Italia di pochi giorni fa. E dentro queste due sconfitte c’è un tema che va oltre il singolo episodio: non è solo “Torino”, è soprattutto Baroni. I numeri, nella lettura generale del confronto tra i due allenatori, raccontano una tendenza: negli incroci diretti Gasperini ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Un ruolino che alimenta una domanda semplice, ma pesante: perché il modo di stare in campo di Baroni sembra essere il “contro-calcio” ideale per le squadre di Gasperini? Il terzo atto al Grande Torino: una partita che vale più dei tre punti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

