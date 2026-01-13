Roma-Torino le probabili formazioni | Gasperini cambia Baroni conferma
Martedì sera alle 21, Roma e Torino si affrontano all’Olimpico nella prima sfida di Coppa Italia. La Roma, dopo aver concluso il campionato, cambia formazione e si prepara a un impegno importante. Il Torino, con Baroni confermato in panchina, si presenta all’appuntamento con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Di seguito, le probabili formazioni e le variazioni previste per entrambe le squadre.
La Roma archivia il campionato e cambia immediatamente registro. Martedì sera, alle 21:00, l’Olimpico apre le porte alla Coppa Italia, con il Torino come primo ostacolo di un percorso che i giallorossi non intendono trattare come secondario. La vittoria contro il Sassuolo ha dato continuità e fiducia, ma la partita secca impone scelte ponderate, soprattutto in un momento segnato da assenze e gestione delle energie. Gasperini tra emergenza e rotazioni mirate. L’idea di Gian Piero Gasperini è chiara: non snaturare l’assetto, ma ridistribuire responsabilità. Davanti a Mile Svilar, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Zeki Çelik, Jan Ziolkowski e Gianluca Ghilardi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
