Roma Baroni bestia nera di Gasperini | domenica ancora il Torino

Per Gian Piero Gasperini e la Roma, Marco Baroni si conferma come un avversario difficile da affrontare. Domenica prossima, il Torino di Baroni rappresenta ancora una sfida importante, continuando a mettere alla prova la squadra giallorossa. La partita si inserisce in un percorso di confronto tra le due squadre, evidenziando l’importanza delle strategie e delle prestazioni sul campo.

Per Gian Piero Gasperini e per la Roma, Marco Baroni è diventato un avversario particolarmente ostico. Sembrano lontanissimi i giorni in cui l’Atalanta del Gasp dominava allo Stirpe, rifilando un netto 0-5 al Frosinone guidato proprio dal tecnico toscano. Oggi il copione è cambiato radicalmente: affrontare una squadra allenata da Baroni è diventato un esercizio complesso, spesso frustrante, per le formazioni di Gasperini. Negli ultimi cinque anni, i numeri parlano con chiarezza. Una sola vittoria per Gasperini, datata 2023, quando il Verona di Baroni cadde di misura al Bentegodi. Per il resto, un cammino fatto di pareggi e sconfitte: due contro il Lecce, una contro la Lazio e un’altra contro il Verona nella passata stagione, fino ad arrivare alle due battute d’arresto di quest’anno, con la Roma, contro il Torino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

