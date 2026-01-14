Roma Baroni bestia nera di Gasperini | domenica ancora il Torino
Per Gian Piero Gasperini e la Roma, Marco Baroni si conferma come un avversario difficile da affrontare. Domenica prossima, il Torino di Baroni rappresenta ancora una sfida importante, continuando a mettere alla prova la squadra giallorossa. La partita si inserisce in un percorso di confronto tra le due squadre, evidenziando l’importanza delle strategie e delle prestazioni sul campo.
Per Gian Piero Gasperini e per la Roma, Marco Baroni è diventato un avversario particolarmente ostico. Sembrano lontanissimi i giorni in cui l’Atalanta del Gasp dominava allo Stirpe, rifilando un netto 0-5 al Frosinone guidato proprio dal tecnico toscano. Oggi il copione è cambiato radicalmente: affrontare una squadra allenata da Baroni è diventato un esercizio complesso, spesso frustrante, per le formazioni di Gasperini. Negli ultimi cinque anni, i numeri parlano con chiarezza. Una sola vittoria per Gasperini, datata 2023, quando il Verona di Baroni cadde di misura al Bentegodi. Per il resto, un cammino fatto di pareggi e sconfitte: due contro il Lecce, una contro la Lazio e un’altra contro il Verona nella passata stagione, fino ad arrivare alle due battute d’arresto di quest’anno, con la Roma, contro il Torino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Il Toro sbanca l’Olimpico romanista e Baroni si conferma la bestia nera di Gasperini; Gasp senza punte e col tabù Baroni: il Toro va a caccia del successo bis; Baroni: Gasperini ha fatto la storia del calcio italiano; Roma eliminata dalla Coppa Italia, ma Arena dà speranza. Intanto Robinio Vaz c’è, Malen in arrivo.
Gasperini non si libera dell’incubo Baroni. E domenica c’è di nuovo il Torino - Lontani i tempi in cui, con la sua Atalanta, Gasperini passeggiava allo Stirpe, travolgendo il Frosinone di Baroni per 0- msn.com
Adieu Roma e cambio ruolo: affare bloccato nella Capitale - Ancora una volta la Coppa Italia si è trasformato in un vero e proprio incubo per i tifosi della Roma. asromalive.it
Coppa Italia, DIRETTA Roma-Torino: la cronaca LIVE - Gian Piero Gasperini si troverà di fronte Marco Baroni, che si è confermato come una bestia nera del Gasp ... asromalive.it
Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato al termine del successo per 3-2 in casa della Roma, valso i quarti di finale di Coppa Italia. facebook
Mister Marco #Baroni loda il lavoro del #Torino dopo la vittoria con la #Roma E svela cosa ha chiesto a Presidente e direttore x.com
