Torino-Roma domenica 18 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18:00, Torino e Roma si sfidano nuovamente, questa volta in campionato. Dopo l’incontro degli ottavi di Coppa Italia, vinto dai granata, le due squadre si preparano a confrontarsi ancora. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici, per offrire un quadro chiaro e preciso di un match che si preannuncia interessante per gli appassionati di calcio.
Torino e Roma tornano ad affrontarsi a pochi giorni di distanza dalla sfida degli ottavi di Coppa Italia, che ha visto i granata imporsi e passare il turno. In questo match del 21esimo turno di Serie A si gioca in casa del Toro, che spera di fermare per la terza volta in stagione i giallorossi.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
