Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18:00, Torino e Roma si sfidano nuovamente, questa volta in campionato. Dopo l’incontro degli ottavi di Coppa Italia, vinto dai granata, le due squadre si preparano a confrontarsi ancora. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici, per offrire un quadro chiaro e preciso di un match che si preannuncia interessante per gli appassionati di calcio.

Torino e Roma tornano ad affrontarsi a pochi giorni di distanza dalla sfida degli ottavi di Coppa Italia, che ha visto i granata imporsi e passare il turno. In questo match del 21esimo turno di Serie A si gioca in casa del Toro, che spera di fermare per la terza volta in stagione i giallorossi.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Roma (domenica 18 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Verona-Torino (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Verona-Torino (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fragilità difensive e tanti possibili gol

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Torino-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; DOMENICA 18 GENNAIO SFIDIAMO DI NUOVO LA ROMA AL GRANDE TORINO!; Probabili formazioni Torino-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Adams, Zapata, Pellegrini, Ferguson e Dybala; Roma e Torino si giocano l’accesso ai quarti.

Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance - 00, arbitra Chiffi, diretta tv su DAZN e Sky): Come arriva il Torino Simeone e Ismajli sono tornati ... torinogranata.it