Verona-Torino domenica 04 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:00 si affrontano Verona e Torino al Bentegodi, in una delle sfide più equilibrate della diciottesima giornata di Serie A. In questa analisi troverai le formazioni, le quote e i pronostici per una partita che promette equilibrio e interesse tra due squadre in crescita. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere meglio le dinamiche di questa sfida.

Quella tra Verona e Torino, in programma al Bentegodi domenica, è una delle gare sulla carta più equilibrate della giornata 18 di Serie A. I padroni di casa dell’Hellas hanno vinto due delle ultime tre gare disputate ma figurano ancora in zona retrocessione, terzultimi con 11 punti, anche se con una gara da recuperare. Gli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Verona-Torino (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Fiorentina-Cremonese (domenica 04 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Marsiglia-Nantes (domenica 04 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaTorino: info biglietti; Verona-Torino: probabili formazioni e statistiche; Le designazioni arbitrali della 18ª; Serie A, le designazioni arbitrali: Verona-Torino a Rapuano, al VAR Maggioni. Verona-Torino, tutte le info - Torino è la partita in programma domenica 4 gennaio 2026, calcio d'inizio fissato alle ore 18, valida per la diciottesima giornata di campionato in Serie A, penultima del ... torinogranata.it

Probabili formazioni Verona-Torino: Orban in pole, la scelta tra Simeone e Zapata - Le possibili scelte di Zanetti e Baroni per il match della 18^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Torino, ecco il Verona: da Giovane a Orban, i punti di forza della squadra di Zanetti - La stagione del Toro passa dal Bentegodi, dove Domenica 4 gennaio i granata affronteranno il Verona nella 18a giornata di Serie A ... toro.it

