Verona-Torino domenica 04 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Fragilità difensive e tanti possibili gol

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:00 si affrontano Verona e Torino al Bentegodi, in una sfida di Serie A caratterizzata da equilibrio e possibili emozioni. Analizzeremo formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alle fragilità difensive e alle opportunità di gol. Un incontro che promette di offrire spunti interessanti per appassionati e scommettitori, senza sottovalutare gli aspetti tattici e le dinamiche di gioco.

Quella tra Verona e Torino, in programma al Bentegodi domenica, è una delle gare sulla carta più equilibrate della giornata 18 di Serie A. I padroni di casa dell'Hellas hanno vinto due delle ultime tre gare disputate ma figurano ancora in zona retrocessione, terzultimi con 11 punti, anche se con una gara da recuperare.

Pronostico Verona-Torino, difese troppo ballerine: questo segno ci può stare - Torino è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

LIVE Verona-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it

#Asllani convocato per il match contro il #Verona: ma la rottura col #Torino resta insanabile e tornerà all' #Inter x.com

Ufficiale: Kristjan Asllani non figura tra i convocati per Hellas Verona-Torino di oggi. Romano - Se Kristjan Asllani dovesse rientrare all’Inter, il piano è trovargli una nuova destinazione in prestito fino all’estate. - facebook.com facebook

