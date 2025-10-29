LIVE Alle 20.45 Bologna-Torino le ultime | Dallinga dal 1' Baroni con Simeone e Ngonge

I padroni di casa per tenere il passo delle prima, i granata cercano un tris di vittorie che manca dal 2019. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Bologna-Torino, le ultime: Dallinga dal 1', Baroni con Simeone e Ngonge

Altre letture consigliate

Durante l'intervallo di Fortitudo Bologna-Torino, Alessandro Gassman ha iniziato ad allenare una partita tutta sua, tra lo stupore generale dei presenti, per le riprese del suo nuovo film "Campioni" #SportMediaset Vai su Facebook

Le manifestazioni di Torino e Bologna, dove si è celebrato il massacro di civili israeliani, confondono la causa di un popolo con la violenza di Hamas, regalando argomenti alla propaganda di chi giustifica la strage di palestinesi a Gaza - X Vai su X

Bologna-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I granata di Marco Baroni, reduci da due vittorie consecutive, fanno visita ai rossoblù di Vincenzo Italiano nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato ... Come scrive tuttosport.com

Bologna-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere la gara in tv (e streaming) - Bologna e Torino sono pronte a sfidarsi nel turno infrasettimanale, valido per la nona giornata di Serie A. Si legge su ilmessaggero.it

Bologna-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Bologna- Da sport.virgilio.it