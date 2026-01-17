tony dallara chi sono le figlie lisa e natasha

Tony Dallara, noto cantante italiano, è scomparso il 16 gennaio 2026 all’età di 89 anni. Era celebre come uno dei primi “urlatori” italiani, pionieri del rock’n’roll nel nostro paese. Le sue figlie, Lisa e Natasha, sono conosciute nel mondo dello spettacolo e della cultura. La sua eredità musicale rimane significativa nella storia della musica leggera italiana.

La morte di Tony Dallara lascia un grande vuoto nel mondo della musica italiana. Il cantante scomparso a 89 anni il 16 gennaio 2026, fu uno dei primi “urlatori”, i pionieri che, ispirandosi al rock’n’roll in arrivo dagli Stati Uniti, infransero le regole del bel canto all’italiana rivoluzionando per sempre la musica leggera. Oltre che musicista, Dallara era anche un pittore di talento e, soprattutto, un marito devoto e un padre affettuoso. Lascia due figlie, Lisa e Natasha, cui era molto legato. Lisa e Natasha Lardera, due donne di successo. “Ho due figlie, Natasha, che vive in America e Lisa, che lavora per Dolce&Gabbana, da me ha preso l’amore per la musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

