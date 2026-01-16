L’ultima volta in tv di Tony Dallara tra le lacrime | Sono stato due mesi in coma
Tony Dallara, celebre cantante italiano noto per brani come
Milano, 16 gennaio 2026 – E’ morto Tony Dallara. Il cantante di ‘Romantica’ e ‘Come prima’ si è spento all’età di 89 anni. Antonio Lardera, questo il suo nome all’anagrafe, era un milanese doc pur essendo nato a Campobasso. Con Tony Dallara se ne va uno dei più longevi cantanti ad aver vinto il Festival di Sanremo come solista: aveva trionfato nel 1960. L’ultima apparizione in tv. L’ultima volta in cui il pubblico ha visto Tony Dallara in televisione è stato quasi due anni fa esatti. Era la fine del gennaio 2024, quando nel salotto di ‘Domenica In’ su Raiuno il cantante si è esibito, raccontato e anche commosso davanti a Mara Venier. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
