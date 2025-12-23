Lago di Ginevra bagno nell' acqua gelida come terapia

Il Lago di Ginevra, in Svizzera, sta attirando sempre più persone interessate ai benefici del bagno in acque fredde. Questa pratica, adottata sia dai residenti che dai visitatori, viene considerata una forma di terapia naturale per rinvigorire il corpo e favorire il benessere. Un’esperienza che, seppur impegnativa, offre un’opportunità di rinnovamento fisico e mentale.

Un tuffo nelle acque gelide del Lago di Ginevra, in Svizzera, per ritemprarsi. Lo stanno sperimentando in diversi, tra residenti e visitatori. La regola è: minuti di immersione uguale alla temperatura dell'acqua in gradi celsius. Quindi se ci si bagna con l'acqua a 9° bisogna restare immersi per 9 minuti. "Dopo ti senti bene, adoro la sensazione che mi pervade per tutta la giornata dopo essere entrato nell'acqua fredda", racconta una donna. Il consiglio è di respirare bene e di essere concentrati perché fa sapere un visitatore "La prima sensazione che provi è quella di andartene".

