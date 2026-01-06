Le Constellation giornalisti aggrediti davanti al bar della strage | accerchiata l' auto di una troupe Rai acqua ghiacciata contro un' inviata

A Crans-Montana, giornalisti e troupe Rai sono stati vittime di aggressioni davanti al bar Le Constellation, nel luogo della recente strage. Insulti, spintoni e acqua ghiacciata hanno coinvolto operatori e inviati, evidenziando tensioni crescenti nel contesto dell’evento. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cercano di comprendere le ragioni di tali comportamenti e di tutelare l’informazione.

Crans-Montana, giornalisti Rai aggrediti: acqua gelida su Francesca Crimi/ Marocchi: “Insultato e spinto” - Montana, giornalisti Rai aggrediti: Francesca Crimi di Ore 14 raggiunta da acqua gelida, Marocchi insultato e minacciato. ilsussidiario.net

Lidi di Chioggia. . Giornalisti Italiani Aggrediti durante le riprese televisive davanti ai 2 ristoranti dei Titolari del Bar Discoteca dell’incendio Le Constellation in Svizzera - Crans-Montana - facebook.com facebook

Il giornalista stava girando un reportage sulle attività della famiglia Moretti, proprietari del bar 'Le Constellation' dove la notte di Capodanno è scoppiato l'incendio. x.com

