Le Constellation giornalisti aggrediti davanti al bar della strage | accerchiata l' auto di una troupe Rai acqua ghiacciata contro un' inviata
A Crans-Montana, giornalisti e troupe Rai sono stati vittime di aggressioni davanti al bar Le Constellation, nel luogo della recente strage. Insulti, spintoni e acqua ghiacciata hanno coinvolto operatori e inviati, evidenziando tensioni crescenti nel contesto dell’evento. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cercano di comprendere le ragioni di tali comportamenti e di tutelare l’informazione.
Insulti, spintoni, acqua gelida davanti al Le Constellation, il bar della strage. Tre troupe della Rai, ma anche alcuni giornalisti stranieri, sono stati aggrediti a Crans-Montana, dove erano. 🔗 Leggi su Leggo.it
Domenico Marocchi aggredito a Crans-Montana: Accerchiato davanti al locale dei Moretti, il clima è pesante; Troupe Rai aggredita a Crans-Montana, minacce e insulti al giornalista Domenico Marocchi.
Il giornalista stava girando un reportage sulle attività della famiglia Moretti, proprietari del bar 'Le Constellation' dove la notte di Capodanno è scoppiato l'incendio. x.com
