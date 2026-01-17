TNA | Mike Santana apre alla WWE

Mike Santana, attuale campione mondiale TNA, ha dichiarato di non escludere un futuro in WWE, ma preferisce valutare con calma questa possibilità. Durante un’intervista nel podcast Cheap Heat con Peter Rosenberg, ha risposto con chiarezza alle domande sul suo eventuale passaggio a Stamford, sottolineando l’importanza di prendere decisioni ponderate senza affrettarsi.

Mike Santana non esclude un futuro in WWE, ma non ha intenzione di affrettare i tempi. Il campione mondiale TNA è stato ospite del podcast Cheap Heat con Peter Rosenberg e ha risposto con grande lucidità alle domande su un possibile passaggio a Stamford. Nel 2025 Santana ha lottato cinque volte a WWE NXT, compreso il match ad eliminazione Team TNA vs. Team NXT a Showdown, alimentando inevitabilmente le voci su un suo possibile approdo. Concentrato sulla TNA. La sua risposta è stata molto misurata: “Penso che per me, onestamente, sono sempre concentrato sul compito che ho davanti e sempre concentrato su ciò che ho di fronte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

