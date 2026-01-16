TNA | Mike Santana torna campione alla prima di iMPACT su AMC

La TNA ha fatto il suo debutto su AMC con la prima di iMPACT, segnando un momento importante per il wrestling italiano. La serata ha visto il ritorno di Mike Santana come campione, consolidando l’inizio di una nuova fase per lo spettacolo. Questa collaborazione con il canale via cavo rappresenta un’opportunità significativa per la promozione e lo sviluppo del settore in Italia.

Serata importantissima per la TNA che questa notte ha debuttato con iMPACT sul canale via cavo AMC, grazie all’accordo televisivo raggiunto per questo inizio di 2026. È stata una serata che ha visto apparire volti nuovi, volti vecchi, ma ve ne parleremo in altre news ed è stata una serata che ha visto affrontarsi nel main event due star di punta della compagnia, Frankie Kazarian e Mike Santana con in palio il titolo mondiale TNA. Ritorno in vetta. Due mesi fa Frankie Kazarian ha strappato il titolo proprio a Mike Santana, incassando la sua shot titolata grazie all’intervento di alcuni atleti da NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

