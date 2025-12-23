Mike Santana pronto a riprendersi tutto | TNA AWARDS 2025

Manca poco alla cerimonia degli TNA AWARDS 2025, un momento di riconoscimento per i migliori protagonisti della stagione. Con l’anno ormai agli sgoccioli, è tempo di riflettere sui traguardi raggiunti e di prepararsi alle premiazioni. Mike Santana si prepara a riprendersi ciò che gli spetta, mentre l’attenzione si concentra sui risultati e sui riconoscimenti assegnati durante questa importante manifestazione.

La fine dell’anno si avvicina, motivo per il quale è giunto il momento di dare spazio agli AWARDS sulla TNA. Spulciamo quindi in profondità con quelli che sono stati i momenti e i nomi migliori del 2025 per la Total NonStop Action Wrestling. WRESTLER OF THE YEAR: MIKE SANTANA Impossibile non nominare l’ex LAX. Batte praticamente chiunque e alla fine riesce anche a scalzare un imbattibile Trick Williams vincendo il titolo mondiale TNA nel main event di Bound For Glory. L’unica pecca? Aver perso la medesima cintura grazie all’incasso di Kazarian il mese scorso. Una cosa è certa, c’è un grande piano dietro e forse avremo modo di gustarcelo come si deve nel 2026. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

