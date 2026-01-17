Tirreno-Adriatico con due tappe maceratesi

La Tirreno-Adriatico 2026 vedrà le Marche come protagonista, con due tappe interamente dedicate alla regione. La gara si svolgerà lungo le colline e le salite dell’entroterra, offrendo uno scenario suggestivo e impegnativo. La manifestazione si concluderà a San Benedetto del Tronto, con una tappa finale che metterà alla prova le capacità dei ciclisti. Un evento che valorizza il territorio e la tradizione sportiva delle Marche.

Le Marche protagoniste alla Tirreno Adriatico edizione 2026 che si deciderà sui "muri" dell'entroterra, prima della tappa conclusiva con arrivo a San Benedetto. Presentata ieri in Regione la 61esima edizione della Corsa dei Due Mari: tre tappe su sette saranno nelle Marche, che si confermano fattore decisivo di una delle gare più prestigiose del calendario mondiale. Sarà una corsa più dura che mai. Sparisce l'arrivo in quota delle ultime edizioni, ma il percorso cresce in difficoltà con 15.550 metri di dislivello complessivo contro i 14.400 del 2025. Un ritorno alle origini che promette battaglia vera dal 9 al 15 marzo.

