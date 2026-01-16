la tirreno adriatico scatta dalla toscana con le prime due tappe

La Tirreno-Adriatico 2026 prenderà il via dalla Toscana, con le prime due tappe a Camaiore, in Versilia. La corsa si aprirà con una cronometro individuale di 11,5 km sul lungomare di Lido di Camaiore. L’evento, giunto alla 61ª edizione, si concluderà a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, domenica 15 marzo. La gara, patrocinata da Credit Agricole, è una delle tappe più rinomate del calendario ciclist

Camaiore (Lucca), 16 gennaio 2026 - Partirà ancora dalla Versilia e da Lido di Camaiore con la tradizionale crono individuale sul lungomare di 11,5 chilometri la 61^ Tirreno-Adriatico (partner principale Credit Agricole) che, come al solito, si concluderà a San Benedetto del Tronto nelle Marche domenica 15 marzo, presentata questa mattina ad Ancona presso il Palazzo della Regione. Il via in Versilia invece lunedì 9 marzo, due giorni dopo la Strade Bianche a Siena, grazie al riconfermato impegno dell’amministrazione comunale di Camaiore che dura ormai una dozzina di anni. Luca Mecchi, Assessore allo Sport del Comune ha detto: "Il matrimonio fra Camaiore e la Corsa dei Due Mari è un’unione consolidata, ormai sono dieci anni che questa corsa meravigliosa ha il suo inizio dal nostro Comune, una due giorni di ciclismo che ci rende la capitale della bicicletta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

