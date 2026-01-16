La Tirreno-Adriatico scatta dalla Toscana con le prime due tappe
La Tirreno-Adriatico 2026 prenderà il via dalla Toscana, con le prime due tappe a Camaiore, in Versilia. La corsa si aprirà con una cronometro individuale di 11,5 km sul lungomare di Lido di Camaiore. L’evento, giunto alla 61ª edizione, si concluderà a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, domenica 15 marzo. La gara, patrocinata da Credit Agricole, è una delle tappe più rinomate del calendario ciclist
Camaiore (Lucca), 16 gennaio 2026 - Partirà ancora dalla Versilia e da Lido di Camaiore con la tradizionale crono individuale sul lungomare di 11,5 chilometri la 61^ Tirreno-Adriatico (partner principale Credit Agricole) che, come al solito, si concluderà a San Benedetto del Tronto nelle Marche domenica 15 marzo, presentata questa mattina ad Ancona presso il Palazzo della Regione. Il via in Versilia invece lunedì 9 marzo, due giorni dopo la Strade Bianche a Siena, grazie al riconfermato impegno dell’amministrazione comunale di Camaiore che dura ormai una dozzina di anni. Luca Mecchi, Assessore allo Sport del Comune ha detto: "Il matrimonio fra Camaiore e la Corsa dei Due Mari è un’unione consolidata, ormai sono dieci anni che questa corsa meravigliosa ha il suo inizio dal nostro Comune, una due giorni di ciclismo che ci rende la capitale della bicicletta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, la ‘Due Mari’ passa per Terni: ecco i big alla partenza
Leggi anche: Il 2026 di Roglic partirà dalla Tirreno-Adriatico. E sul ritiro: "Non ci penso ancora"
La Tirreno-Adriatico scatta dalla Toscana con le prime due tappe - Partirà ancora dalla Versilia e da Lido di Camaiore con la tradizionale crono individuale sul lungomare di 11,5 chilometri la 61^ Tirreno- sport.quotidiano.net
LA TIRRENO-ADRIATICO NUMERO 61 NON AVRÀ IL GRANDE ARRIVO IN SALITA, MA MURI E STERRATO - La Regione Marche detiene il record di arrivi di tappa della Tirreno Adriatico; con le frazioni di quest’anno il totale sale a 186. tuttobiciweb.it
#Ciclismo, Tirreno Adriatico al via il 9 marzo x.com
Nel 2026 Pellizzari parteciperà alla Corsa Rosa, con un calendario che lo vedrà sicuramente al via anche della Tirreno-Adriatico, che verrà presentata venerdì 16 gennaio ad Ancona - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.