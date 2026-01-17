Tir sbanda e finisce nel fosso | intervengono i vigili del fuoco

Venerdì 16 gennaio alle 19:15, due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute in via Valdera Sud, a Pontedera, per recuperare un tir che era finito nel fosso dopo aver sbandato. L'intervento è stato necessario per mettere in sicurezza la strada e rimuovere il veicolo. Nessuna conseguenza grave per l'autista o altri coinvolti.

Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle 19:15 di venerdì 16 gennaio in via Valdera Sud, nel comune di Pontedera, per le operazioni di recupero di un tir. L'autoarticolato, con un carico di 30 tonnellate, trasportando cellulosa è finito fuori strada con le ruote in un fosso a lato della corsia. I vigili del fuoco arrivati sul posto con l'ausilio dell'autogrù sono riusciti a mettere in strada il mezzo pesante e ripristinare la viabilità lungo la strada. Sul posto anche i carabinieri di Pontedera per chiarire la dinamica dell'incidente.

