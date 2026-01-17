Terribile incidente all’alba su via Casilina | morto un uomo di 61 anni ferito un 19enne
Un incidente stradale si è verificato all’alba su via Casilina, a Roma, coinvolgendo tre veicoli. Purtroppo, un uomo di 61 anni è deceduto sul posto, mentre un giovane di 19 anni ha riportato ferite. L’incidente si è verificato poco prima delle 5, e le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto.
Scontro tra tre auto poco prima delle 5 su via Casilina, a Roma: un 61enne è morto sul posto, un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito. Indaga la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
