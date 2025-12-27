Terribile frontale nella notte a Ragusa | morto un 19enne ferito un altro giovane

Schianto mortale a Ragusa nella notte, alle 4.15. Uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 60 che collega il capoluogo a Santa Croce, in contrada Cisternazzi, vicino all'ospedale Giovanni Paolo II. Nel violento impatto è deceduto sul colpo il conducente della Lancia Y, un 19enne; ferito e trasportato in ospedale il conducente dell'Alfa Romeo Mito, di 22 anni.

Incidenti stradali: diciannovenne morto a Ragusa, ferito 22enne - Il diciannovenne morto a Ragusa è stato trasportato in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare perché è deceduto sul colpo. meridionews.it

Multimedia TV. . TG - Due morti in uno schianto frontale - 20-21/12/2025 - facebook.com facebook

