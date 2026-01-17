Incidente sulla Casilina | si scontrano tre automobilisti morto un uomo

Un incidente si è verificato questa mattina sulla via Casilina, nel quartiere Due Leoni, a Roma. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un scontro che ha causato una vittima. L'incidente si è verificato all'alba di sabato 17 gennaio, nel VI municipio. Le autorità sono intervenute sul posto per accertare le cause e gestire la situazione.

Incidente mortale a Roma, sulla via Casilina. Il sinistro all'alba di oggi - sabato 17 gennaio - nella zona dei Due Leoni, nel VI municipio delle Torri. Tre i veicoli coinvolti. Per un automobilista non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sono state le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale a intervenire all'altezza di via Ponte della Catena, per un grave incidente dove sono rimaste coinvolte tre auto. Da una prima ricostruzione degli agenti del VI gruppo Torri a seguito dello scontro tra una Ford Fiesta e una Alfa Romeo, sarebbe poi stata colpita una terza auto, una Volkswagen Golf. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Incidente a Tre Croci: auto si scontrano e restano incastrate, due feriti Leggi anche: Incidente nella notte: scontro frontale fra automobilisti, morto un 19enne. Tre i feriti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Investono un ciclista, scappano e aggrediscono gli agenti. Erano ubriachi in auto con un bimbo di 3 anni - Nell'auto una donna di 30 anni alla guida e un uomo di 28 anni: i due danneggiano anche il veicolo di servizio ... romatoday.it

Incidente Casilina/Grotte Celoni, deviata linea 051 sul percorso Tor Bella Monaca-Quaglia-Siculiana x.com

l’incidente è avvenuto attorno alle 7.30 coinvolgendo almeno due veicoli. Code chilometriche e deviazioni obbligatorie sulla via Casilina per alleggerire la viabilità; sul posto la Polizia Stradale, due ambulanze e il personale di Autostrade per l'Italia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.