Dalle previsioni meteo emerge un’instabilità in arrivo sull’Italia, con venti di Scirocco, pioggia e temporali. A partire da lunedì 19 gennaio, si prevede una burrasca causata da un ciclone di origine africana, con raffiche che potrebbero superare i 100 km/h, soprattutto nel sud e sulla costa ionica. È importante monitorare gli aggiornamenti per garantire la sicurezza durante questa fase.

Dopo una doppia perturbazione nel weekend, da Lunedì 19 Gennaio in Italia è prevista una burrasca e venti di tempesta a causa di un ciclone di origine africana con temporali e pioggia e raffiche localmente oltre i 100 kmh che interesseranno il sud e in particolare la costa ionica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Previsioni meteo, neve in arrivo al Nord e venti di Scirocco al Sud

Leggi anche: Campania, prorogata l'allerta meteo per temporali: in arrivo anche venti forti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tempesta in arrivo sull’Italia, forti venti di Scirocco, pioggia e temporali: le previsioni meteo - Dopo una doppia perturbazione nel weekend, da Lunedì 19 Gennaio in Italia è prevista una burrasca e venti di tempesta a causa di un ciclone di origine ... fanpage.it