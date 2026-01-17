Tempesta in arrivo sull’Italia forti venti di Scirocco pioggia e temporali | le previsioni meteo
Dalle previsioni meteo emerge un’instabilità in arrivo sull’Italia, con venti di Scirocco, pioggia e temporali. A partire da lunedì 19 gennaio, si prevede una burrasca causata da un ciclone di origine africana, con raffiche che potrebbero superare i 100 km/h, soprattutto nel sud e sulla costa ionica. È importante monitorare gli aggiornamenti per garantire la sicurezza durante questa fase.
Dopo una doppia perturbazione nel weekend, da Lunedì 19 Gennaio in Italia è prevista una burrasca e venti di tempesta a causa di un ciclone di origine africana con temporali e pioggia e raffiche localmente oltre i 100 kmh che interesseranno il sud e in particolare la costa ionica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
