Campania prorogata l' allerta meteo per temporali | in arrivo anche venti forti

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali per l'intera giornata di domani e fino alle 6 di giovedì 25 dicembre e ha inoltre emanato una allerta meteo per venti forti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

