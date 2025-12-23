Campania prorogata l' allerta meteo per temporali | in arrivo anche venti forti
La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali per l'intera giornata di domani e fino alle 6 di giovedì 25 dicembre e ha inoltre emanato una allerta meteo per venti forti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Campania, prorogata l’allerta meteo gialla: previsti anche venti forti
Leggi anche: Nuova allerta meteo su Napoli e Campania: venti forti e temporali in arrivo
Allerta meteo per la Vigilia di Natale a Napoli: pioggia 23 e 24 dicembre; Allerta meteo gialla sul Cilento fino a mezzogiorno di domani; Maltempo in arrivo: scatta l'allerta meteo su tutta la regione; Maltempo in Campania: allerta gialla per possibili temporali.
A Natale piove: allerta meteo prorogata fino al 25 dicembre su Napoli e Campania - Allerta meteo gialla prorogata di altre 24 ore, pioverà anche a Natale: l'avviso della Protezione Civile della Regione Campania ... fanpage.it
Allerta meteo in Campania fino a Natale - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali per l'intera giornata di d ... rainews.it
Allerta meteo gialla per temporali in Campania - La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali. corriereirpinia.it
Proroga allerta meteo in Campania
Prorogata l’allerta meteo su Napoli e la Campania - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.