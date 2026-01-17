previsioni meteo neve in arrivo al nord e venti di scirocco al sud

Le previsioni meteo per l’Italia indicano neve in arrivo nel Nord, con possibili precipitazioni nevose a basse quote. Al Sud, invece, si intensificheranno i venti di Scirocco, portando condizioni di maltempo e un aumento delle temperature. Si consiglia di consultare le previsioni locali per aggiornamenti dettagliati e prepararsi alle variazioni climatiche previste nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – Neve in arrivo sull’Italia al Nord, mentre i venti di Scirocco si faranno sentire al Sud. “Sarà un periodo turbolento almeno fino a mercoledì” dice all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. “Nelle prossime ore la perturbazione atlantica entrerà sul nostro settore occidentale portando fenomeni su Nord-Ovest, Sardegna e Sicilia. Cadrà la neve in modo diffuso sulle Alpi occidentali oltre i 1000-1200 metri ed entro la tarda mattinata di sabato qualche fenomeno guadagnerà terreno anche verso Calabria, Basilicata e Puglia, decretando l’inizio del duplice attacco perturbato dei prossimi giorni”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

