teatro moderno parte la stagione di tegoleto

Arezzo, 25 ottobre 2025 – Lo spettacolo “Abbastanza idioti” aprirà stasera alle 21, la nuova Stagione del Teatro Moderno di Tegoleto. Si tratta della pièce comica liberamente tratta da Fools di Neil Simon, una produzione Gruppo Teatro La Torre con gli allievi adulti della scuola di teatro. La pièce è una favola popolare ricca di umorismo, ritmo e situazioni paradossali. Lo spettacolo riprende un racconto popolare russo. La commedia si svolge nel 1890 in un villaggio vittima, da duecento anni, di una terribile maledizione che li condanna all’ignoranza e all’incapacità di ragionare. Toccherà ad un volonteroso straniero, il professor Leon, giovane insegnante idealista, cercare di porre rimedio a questa situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

