Arezzo, 2 novembre 2025 – . La Compagnia La Bottega dei RebArdò di Roma porta in scena oggi domenica 2 novembre, alle ore 16, lo spettacolo “I l cappello di carta” di Gianni Clementi per la regia di Enzo Ardone. “Il cappello di carta” è uno dei testi più rappresentati di Gianni Clementi e sicuramente uno dei più significativi. Il cappello di carta è il copricapo che usavano i muratori per coprirsi dalla calce e dalla polvere e l’opera narra le vicissitudini di una famiglia romana di operai. Uno spaccato storico che va da giugno ad ottobre del 1943, mesi pieni di avvenimenti particolarmente importanti, soprattutto per Roma: le sirene che scandivano la vita quotidiana, i bombardamenti della città, i rastrellamenti, la borsa nera, la carestia, le privazioni, le incertezze e la paura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo appuntamento del XXVI Concorso di Teatro Amatoriale al teatro Moderno di Tegoleto