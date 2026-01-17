Tarasconi convoca Iren | Servizio inaccettabile si azzerino gli svuotamenti di gennaio

Il sindaco Katia Tarasconi ha convocato Iren per discutere delle recenti problematiche riguardanti il decoro urbano e la gestione dei rifiuti, in particolare in merito agli svuotamenti di gennaio. La riunione mira a trovare soluzioni efficaci e a garantire un servizio più affidabile, dopo le criticità riscontrate con il nuovo sistema di raccolta puntuale.

Il sindaco Katia Tarasconi ha convocato Iren a un confronto operativo sul tema del decoro urbano e della gestione dei rifiuti, alla luce delle criticità emerse nelle ultime settimane con l’avvio del nuovo sistema di raccolta puntuale. Un incontro dal tono diretto e senza ambiguità, al quale hanno partecipato anche il vicesindaco Matteo Bongiorni e lo stato maggiore di Iren Ambiente, con la presenza dei vertici Eugenio Bertolini, Federica Grassi, Domenico Mazzocchi, Samuele Raggi e Stefano Borotti, a conferma della rilevanza e dell’urgenza del tema. Lo rende noto Palazzo Mercanti. La posizione dell’Amministrazione comunale è stata chiara fin dall’inizio, spiega la comunicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

