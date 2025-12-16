L'amministrazione comunale di Piacenza chiarisce la natura delle assegnazioni di Palazzo Gotico, Iat e “Barino”, affermando che non si tratta di concessioni, ma di un servizio di portineria. Questa decisione esclude la possibilità di una votazione in Consiglio comunale, sottolineando un diverso approccio nella gestione di queste strutture.

La concessione di Palazzo Gotico, Iat e “Barino” non verrà affrontata con una votazione in Consiglio comunale. È stato bocciato un ordine del giorno, proposto da Gloria Zanardi (Fdi), che chiedeva un passaggio in aula della questione che da settimane infiamma la politica locale. La bocciatura è. Ilpiacenza.it

Palazzo Gotico, Tarasconi: «Non è una concessione, ma un servizio di portineria» - Fuga di documenti sul bando: «Ma nel frattempo i termini sono cambiati». ilpiacenza.it