Donald Trump non vi faceva accenno da diverso tempo, ma l’interesse della sua amministrazione per la questione non è scemato. Nelle scorse ore è tornato a parlarne riaccendendo la tensione con Copenaghen. Il motivo del nuovo attrito è Jeff Landry, il governatore della Louisiana che il presidente degli Stati Uniti ha nominato “inviato speciale in Groenlandia “. L’obiettivo è “promuovere con forza gli interessi” di Washington “per la sicurezza e sopravvivenza dei nostri alleati, di fatto, del mondo”, si legge nel post con il quale il capo della Casa Bianca ha dato l’annuncio su Truth. Landry, prosegue Trump, “comprende quanto sia essenziale la Groenlandia per la nostra sicurezza nazionale “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, Trump nomina un inviato speciale. Danimarca: “Inaccettabile”. E convoca l’ambasciatore Usa

Trump nomina un inviato speciale Usa in Groenlandia. Protesta la Danimarca: "È inaccettabile" - La scelta cade sul governatore della Louisiana Jeff Landry, che commenta dicendo di voler "rendere la Groenlandia parte degli Usa". huffingtonpost.it