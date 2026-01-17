A partire dal 16 gennaio, i prezzi delle sigarette, sigari e trinciati subiranno aumenti su 387 marche. Le nuove tariffe rendono le

Partono i primi rincari delle sigarette decisi con l'ultima manovra: da quest'anno al 2028 i prezzi aumenteranno progressivamente. In particolare sono partiti aumenti fino a 30 centesimi per vari pacchetti e, ad esempio, le Marlboro arriveranno a toccare i 6,80 euro a pacchetto. Poi nei prossimi giorni i Monopoli aggiorneranno i listini anche delle altre marche. Come spiega l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, variano i prezzi di vendita di 387 marche di prodotti del tabacco lavorato: sigarette, sigari, sigaretti, altri tabacchi da fumo e trinciati per arrotolare le sigarette. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Tabacchi: i nuovi prezzi di sigarette, sigari e trinciati. Listino completo degli aumenti di 387 marche

