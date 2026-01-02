Superenalotto ecco i numeri vincenti di oggi 2 gennaio Jackpot oltre i 100 milioni

Ecco i numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, 2 gennaio 2026, prima estrazione dell’anno nuovo. Il jackpot supera i 100 milioni di euro. Questa settimana non sono stati estratti né un “6” né un “5+1”, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi aggiornamenti e sulle possibilità di vincita.

L’estrazione del SuperEnalotto di oggi, 2 gennaio 2026, la prima del nuovo anno, non ha fatto registrare né un “6” né un “5+1”. Di conseguenza, il montepremi continua a crescere e raggiunge una cifra imponente, superando quota 100 milioni di euro. Nell’ultimo concorso sono stati comunque centrati sei “5”, ciascuno dei quali ha fruttato una vincita pari a 30.409,79 euro. Per la prossima estrazione, il jackpot a disposizione dei potenziali vincitori del “6” è stimato in 100.500.000 euro. Per partecipare al SuperEnalotto è possibile scegliere diverse modalità di gioco. La schedina più semplice prevede una sola colonna, ovvero una combinazione di sei numeri, mentre la giocata più ampia può arrivare fino a 27. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Estrazione Superenalotto oggi 2 gennaio 2026: i numeri vincenti

Leggi anche: Estrazioni Lotto 2 Gennaio 2026: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLotto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati e il Jackpot di oggi 30 dicembre; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 27 dicembre 2025; Superenalotto, numeri e combinazione vincente 27 dicembre 2025; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 27 dicembre 2025.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 2 gennaio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati sei 5 da 30mila euro - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, tutti i numeri vincenti di venerdì 2 gennaio 2026: su ilgazzettino. msn.com