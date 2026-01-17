Superati i 13 milioni di turisti | E possiamo aumentarli

Con oltre 13 milioni di turisti, il settore turistico italiano mostra un trend positivo. Tuttavia, i dati disponibili in tempo reale richiedono un’analisi approfondita e tempi di elaborazione che non sempre si allineano con le esigenze di pianificazione degli investimenti. Per sfruttare appieno questa crescita, è fondamentale sviluppare strumenti e strategie che consentano di interpretare rapidamente le informazioni e adattare le proprie azioni di conseguenza.

I dati ci sono, quasi in tempo reale, ma per la rielaborazione serve un tempo non compatibile con le esigenze di programmazione degli investimenti dedicati al turismo. Per questo Visit Brescia creerà il proprio Osservatorio turistico integrato, così da potenziare l'attività avviata dalla Camera di commercio per lo sviluppo del Patto di Governance turistica nella provincia siglato a ottobre. I dati ufficiali del 2025 non ci sono ancora, le prime stime parlano di 13,3 milioni di turisti, un milione in più rispetto al 2024. Questa forza, alimentata dalla varietà del territorio, impone un salto di qualità nella lettura dei fenomeni: i soli dati ufficiali non bastano a cogliere dinamiche che cambiano rapidamente e a governare stagionalità, sostenibilità e promozione.

